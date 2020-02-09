Грачев рассказал, как далеко зайдет "Шахтер" в Лиге Европы

Виктор Грачев ожидает, что "Бенфика" будет играть в атакующий футбол

Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев поделился ожиданиями от матчей горняков против "Бенфики" в Лиге Европы.

"Когда чемпионы своих стран встречаются между собой не важно в таком турнире, в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, это всегда топовый поединок. Попасть в первой стадии плей-офф на чемпиона Португалии – это надо иметь сильное везение". Об этом пишет "Террикон".

"Февраль – это самый трудный период для "Шахтера". Когда не начался еще чемпионат, когда команда еще не набрала игровой тонус. Кто играл в футбол, тот знает, каково играть в феврале и что такое первый официальный матч в этот период.

Если "Шахтер" пройдет "Бенфику", то мы можем надеяться и на полуфинал, и на финал Лиги Европы.

Португальские гранды, такие как "Бенфика" и "Порту", всегда стараются играть в атакующий футбол, вне зависимости от того, где проходит матч - дома или на выезде. Поэтому "Шахтеру", возможно, даже в какой-то степени и повезло, что попалась именно "Бенфика". С командами, которые не закрываются, "горнякам" проще играть.

У "Шахтера" есть хорошие шансы пройти "Бенфику", равно как и португальцев, пройти донецкую команду. Шансы в этом противостоянии 50 на 50. Но повторюсь, это февраль. Был бы март или апрель - другое дело. А где лучше играть первый матч - дома или на выезде - трудно сказать. Сейчас футбол такой, что уже нет никакой разницы. Это раньше было так, что сыграй вничью на выезде и побеждай дома. А сегодня все команды стараются решить вопросы в первом матче и, уже отталкиваясь от результата, строить стратегию на ответный матч", – сказал Грачев.

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Первый матч с "Бенфикой" состоится 20 февраля.