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пятница, 18 октября 2019 20:51

"Горняки" размялись перед матчем Лиги чемпионов: главные выводы матча "Шахтер" - "Колос"

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&quot;Горняки&quot; размялись перед матчем Лиги чемпионов: главные выводы матча &quot;Шахтер&quot; - &quot;Колос&quot;
Тайсон отличился дублем в воротах "Колоса". Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" в рамках 11 тура чемпионата Украины легко победил "Колос" 6: 0.

Gazeta.uaопределила главные аспекты игры в Харькове.

"Горняки" готовились к Лиге чемпионов. Луиш Каштру дал отдохнуть ряду игроков накануне игры Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб. Исмаили и Соломона не оказалась даже в заявке. Марлос и Кривцов остались в запасе. А Степаненко пропускал игру из-за перебора карточек. Поэтому свой шанс получили игроки, которые имеют менее игрового времени. В основе вышли бразильцы Тете и Сиприано. В центре защиты играл 20-летний Бондарь. В перерыве был заменен Алан Патрик.

Решающим в матче стал быстрый гол. "Колос" на равных не мог противодействовать сопернику, поэтому построил игру от обороны. Быстрый гол Мораеса после ошибки Парамонова разрушил все планы команды Костишина на игру. Гостям нужно было менять план на матч. Желание отыграться имело пагубные последствия. Получив нужное пространство футболисты "Шахтера" легко разгромили соперника. После того, как счет стал 2: 0 игра фактически завершилась. Оставалось только вопрос: сколько мячей в свои ворота получат гости.

"Колоса" не хватало главного тренера. Руслана Костышин пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Тренер "Колоса" не всегда может сдерживать собственные эмоции, поэтому получает карточки. Команда из Коваливки - тренерская, зависимость от Костишина велика. Поэтому игрока гостей явно не хватало эмоций тренера, чтобы держать себя в тонусе.

Коноплянка забил дебютный гол за "Шахтер". Через полтора месяца пребывания в составе "горняков" Коноплянка забил дебютный гол. Все получилось в стиле Евгения: ударом по дуге в дальний угол. Видно, что Коноплянка адаптируется к новым требованиям и притирается к партнерам.

Коноплянка впервые забил за "Шахтер"

Колосу не хватает класса. Команда имеет желание, но провалы иногда происходит из-за того, что качество игроков не очень высока. Индивидуальные ошибки перечеркивают команду игру. Футболистов с опытом УПЛ не так много. Поэтому от таких провалов никуда не денешься. Возможно, после первого гола стоило успокоиться, где придержать игру, но не бежать отыгрываться и получать еще большие проблемы.

Додо становится основным правым защитником "Шахтера". Сезон на позиции правого защитника начинал Болбат, но бразилец Додо отвоевывает место в составе. В матче против "Аталанты" ускорение Додо привело ко второму голу. В игре против "Колоса" бразилец забил красивый гол. Каштру все больше доверяет бразильскому защитнику игровое время на поле, за что футболист отвечает качеством игры.

"Шахтер" наигрывал атакующую игру. "Горняки" много внимания уделили атаке. Состав на игру имел атакующее направление. На поле у ​​хозяев не было чистого разрушителя, ближе к защитникам играл Коваленко. Фланговые защитники Додо и Сиприано больше времени проводили в обороне, чем думали о своих прямых обязанностях. При том, что "Колос" контратакующая команда, которая пытается проводить быстрые атаки. Несмотря на счет свои опасные моменты у ворот Пятова возникали. Можно предположить, что тренерский штаб "горняков" наиграл отдельные игровые комбинации на матч вторника в Лиги чемпионов.

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После победы над "Колос" "Шахтер" оторвался уже на 13 очков. Следующую игру "горняки" проведут 22 октября в рамках Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб в Харькове. В УПЛ "горняки" сыграют 27 октября против "Александрии".

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