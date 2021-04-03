Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео

Во время квалификации к 1-го этапа новой внедорожной серии Extreme E Клаудия Хюртген попала в аварию
Немецкая гонщица участвовала в соревнованиях электромобилей, сообщает Twitter серии.
Заднюю часть автомобиля занесло, он перевернулся, сделал 5 оборотов в воздухе и упал на крышу. Сама Хюртген не пострадала. Она смогла самостоятельно выйти из авто.
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Квалификацию выиграла команда бывшего чемпиона Формулы-1 Нико Росберга. Опередили команду Льюиса Хэмилтона.
Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии. ДТП произошло, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Трагедия произошла на сухом озере в Алворда, штате Орегон.
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