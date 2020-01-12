Голевой пас, штанга и пенальти – Малиновский сыграл против "Интера"

В бельгийском "Генке" Малиновский біл одим из лучших бомбардиро

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал участником голевой атаки в матче 19-го тура Серии А против "Интера" (1:1) и заработал для своей команды пенальти на последних минутах, который "Аталанта" не реализовала.

Украинец начал матч в запасе, вышел на 54-й минуте, первым ударом попал в штангу.

На 75 минуте мяч после верховой борьбы Малиновского с игроками "Интера" отскочил к Госенсу, который сравнял счет.

На 88-й минуте Руслан заработал пенальти после толчка в спину, однако Муриэль его не реализовал.

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В этом сезоне чемпионата Италии украинский полузащитник выходил на поле 16 раз, забил 2 гола.