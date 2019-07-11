Гол украинца принес победу команде Реброва в квалификации Лиги чемпионов

Зубков стал автором победного гола для "Ференцвароша"

Первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов провел венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва.

В составе "Фради" сыграли 3 украинца — полузащитники Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Соперником "Ференцвароша" выступил болгарский "Лудогорец".

"Ференцварош" победил со счетом 2:1. Дебютный гол за венгров провел Александр Зубков, причем его мяч стал победным.

Ференцварош (Венгрия) — Лудогорец (Болгария) 2:1 (1:1)

Голы: Нгуэн (6), Зубков (65) — Сверчок (31)

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Матч-ответ состоится через неделю в Болгарии.