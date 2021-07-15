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четверг, 15 июля 2021 08:45

Гол Шкурина помог "Динамо" победить "Сьон"

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Гол Шкурина помог &quot;Динамо&quot; победить &quot;Сьон&quot;
Илья Шкурин должн усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

На собрании в Швейцарии "Динамо" обыграло местный клуб "Сьон" - 2:0.

Забитыми мячами отличились в первом тайме - Жерсон Родригес и Илья Шкурин.

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Игрок сборной Люксембурга не смог реализовать пенальти, но потом удачно сыграл на добивании.

Белорус не оставил шансов вратарю соперника ударом из пределов штрафной после паса Владимира Шепелева.

Игра прошла с преимуществом киевлян. Мирча Луческу проводил ротацию и просматривал различные сочетания футболистов. Полный матч сыграл только защитник Александр Сирота.

17 июля "Динамо" сыграет против команды французской Лиги 1 "Ниццы". Начало игры в 21:00.

Илья Шкурин перешел в "Динамо" из московского ЦСКА на правах аренды с последующим правом выкупа. Нападающий забил второй мяч во втором своем матче за новую команду.

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Дата
15
июля

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