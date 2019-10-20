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воскресенье, 20 октября 2019 19:11

Гол Миколенко принес победу "Динамо" над "Александрией

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Гол Миколенко принес победу &quot;Динамо&quot; над &quot;Александрией
Виталий Миколенко забил единственный мяч в игре. Фото: Александр Попов

"Динамо" в рамах 11 тура чемпионата Украины дома минимально победило "Александрию". Единственный мяч в матче забил Виталий Миколенко.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры на "Олимпийском".

Пауза на матчи сборной задела "Динамо". Если украинские сборники Цыганков, Миколенко и Сидорчук оказались в стартовом составе, то не всем легионерам- сборникам нашлось место в составе. Только поляк Кендзера вышел в стартовом составе. Вербич и Родригес оказались на скамейке запасных, а Кадар смотрел матч на трибунах.

Киевляне имели кадровые потери. Дисквалифицированы на игру были Артем Беседин и Владимир Шепелев. Первый пропускал игру из-за перебора желтых карточек, а Шепелев не играл из-из удаления в предыдущей игре против "Колоса"

Михайличенко переиграл Шаран тактически. "Александрия" - команда опытная, как делает ставку на силовой футбол. Играть против такой команды в позиционной атаке не очень просто. Тренерский штаб "Динамо" пошел на хитрость: отдал инициативу сопернику и за это получил свободное пространство на чужой половине поля. Динамовцы использовали свободные зоны благодаря индивидуальному мастерству и скорости фланговых игроков.

Михайличенко переиграл Шарана тактически

Денис Попов дебютировал за "Динамо" в текущем сезоне. Отсутствие Кадара и травма Бурды позволила сыграть в этом сезоне впервые 20-летнему Денису Попову. Для молодого защитника матч получился не простой. Несколько раз дал себя обыграть один в один, не всегда читал игре и подстраховывал партнеров.

Александрия имела проблемы с позиционной атакой. Подопечные Шарана имели территориальное преимущество на протяжении всего матча. Контроль мяча в середине поля, навесные передачи в штрафную соперника, несколько опасных стандартов - это все, что смогли создать александрийцы за весь матч. Даже финальный штурм гостям не удался.

Фран Соль провел слабый матч. Из-за дисквалификации Беседина и участие в сборной Родригеса шанс получил Соль. Испанский форвард имел хороший момент в начале игры, когда из удобной позиции не переиграл вратаря, но в остальном был незаметным . Проведя очередной слабый матч. Также довольно пассивным был Денис Гармаш, игравший на позиции атакующего полузащитника.

"Динамо" одержало победу на классе. Подопечные Михайличенко одержали важную победу против этого не простого соперника. В первую очередь сыграв очень хорошо тактически. Нивелировали все сильные стороны соперника, но при этом нажали на слабые. Перед матчем Лиги Европы ряд футболистов получили отдых.

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Следующий матч "Динамо" проведет 24 октября в рамках Лиги Европы. Соперником динамовцев будет чемпион Дании "Копенгаген". Начало игры - в 22 часов. В чемпионате киевляне сыграют 27 октября против "Карпат".

Автор: Сергей Тищенко
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