Глеб вспомнил, как его забраковали в Лобановского

Александр Глеб играл за многие известные команды

Экс-полузащитник "Барселоны" и "Арсенала" Александр Глеб рассказал о том, как в раннем периоде карьеры мог оказаться в "Динамо".

- Анатолий Капский (экс-президент "БАТЭ" – прим.) мне говорит: "Поедешь на просмотр в "Динамо Киев". Я и Вася Хомутовский поехали. В сарае жили, нас поселили там на раскладушках на старой их базе. И там где-то человек 50 на просмотре, чуть ли не со всего Союза. Сообщает "Трибуна".

"Итак, готовьтесь, сейчас мы кроссик – тест Купера пробежим.

Я им говорю: я не буду тест Купера бежать. А потом футбольчик, какой-то там турнир в зале был. После тренировки давление меряют, а у меня такое, знаешь, с детства, когда кровь из пальца или из вены сдаешь, я чуть сознание не теряю.

Мне когда меряли давление, у меня там 145 на 80 и доктора говорят: Не-не-не, тебе нельзя. Я говорю: Да блин, нормально все. В итоге я посидел на замене, меня не поставили. И все, я уехал, – сказал Глеб.

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Александр Глеб впоследствии играл за "Арсенал" и "Барселону"