Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира

Бразильцы пережили тяжелую ночь

8 июля 2014-го в Белу-Оризонти играли первый полуфинальный матч Кубка мира. Сошлись фавориты первенства - Бразилия принимала Германию.

Сборная Бразилии была одной из немногих команд, с которыми немцы имели отрицательную статистику. Хозяева ждали продолжения традиций. Никого не настораживало, что сборная Бразилии лучшую игру на турнире сыграла в первом матче против Хорватии.

В 1/8 финала хозяева Кубка мира только с помощью серии пенальти смогли обыграть Чили.

Немцы, в свою очередь, имели команду готовую к взлету. Они легко выиграли группу, а в плей-офф ни разу не довели дело до пенальти.

Никто не верил своим глазам

В любом случае все ожидали упорной борьбы, а не избиение младенцев. Бразильцы продержались 10 мин. Затем их оборона развалилась. До 29 мин. немцы успели отгрузить пентакампеонам 5 мячей. И если первые 2 комментаторы разных стран сопровождали криками и эмоциональным обсуждением, то дальше все начали гадать, когда же немцы остановятся.

В сборной ФРГ получалось все - они выигрывали борьбу, разыгрывали четкие комбинации, которые завершались неотразимый удар. В Бразилии все валилось из рук и ног - начались нелепые ошибки и потери. Никто не верил своим глазам. Казалось, что это сон - для одних счастлив, для других - кошмар.

Первый тайм закончился со счетом - 0:5. Зрители на стадионе заливались слезами. Они не верили, что их сказку поломают так грубо и жестоко.

Во втором тайме избиение продолжалось. Шюррле довел счет сначала до сухого - 0:6, а затем и до неприличного - 0:7. И только на 90-й мин. Оскару удалось "размочить" счет - 1:7 - выдающаяся победа немцев, самое позорное поражение Бразилии.

"Это ужасная поражение, это катастрофа, - подытожил бразильский тренер Луис Фелипе Сколари. - За 3 минуты немцы забили нам 3 мяча. После первого мы потеряли концентрацию и не сумели собраться".

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Оправиться Бразилия не сумела. В матче за 3-е место хозяев ждало еще одно болезненное поражение - 0:3 от Нидерландов. Зато немцы выиграли финал у слишком осторожной Аргентины - 1:0 и в четвертый раз в истории стали чемпионами мира.