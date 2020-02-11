Гаскойн рассказал, как победил алкогольную зависимость

Пол Гаскойн известен тем, что постоянно попадал в громкие сказали на собственной карьеры. Фото: рейтер

Бывший лидер сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что уже не употребляет алкоголь.

В 2018 году в Австралии 52-летнему Гаскойну вживили специальные гранулы, которые блокируют употребление алкоголя, сообщает Mirror.

"Я могу выпить немного пива или бокал вина, но больше нельзя. Стоит мне прикоснуться к алкоголю или наркотикам, сразу чувствую тошноту. Иногда я хочу напиться, но эта вещь в животе мне не позволит. Даже одного стакана может оказаться слишком много", - сказал Гаскойн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он слаб и не может нормально ходить" - сын Пеле рассказал о проблемах отца со здоровьем

Пол Гаскойн - бывший английский футболист. По завершении игровой карьеры - тренер. Выступал за "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Эвертон", "Мидлсбро", "Глазго Рейнджерс", "Лацио". Главная звезда английского футбола 90-х прошлого века.