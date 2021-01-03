Гарсия победил Кэмпбелла, побывав в тяжелом нокдауне

Гарсия победил благодаря точному удару в печень. Фото: twitter.com/DAZNBoxing

Молодой американский проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 КО) победил нокаутом в седьмом раунде олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла (20-4, 16 КО).

Гарсия уже во втором раунде побывал в тяжелом нокдауне и по ходу боя смотрелся неубедительно, поскольку соперник лучше двигался на ногах и во многих моментах попросту его опережал. Однако в седьмом раунде Кэмпбелл пропустил в печень и опустился на колено. Рефери отсчитал до 10 и зафиксировал нокаут. Сообщает xsport.ua

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Победа позволила Гарсии стать обязательным претендентом на чемпионский титул WBC.