Гармаш покинет "Динамо" - источник

Полузащитник "Динамо" 30-летний Денис Гармаш близок к переходу "Анкарагюджю"
Турецкий клуб уже начал переговоры полузащитником и надеется закрыть сделку в течение нескольких дней, сообщает, сообщает Nexus Sport.
"Анкарагюджю" после 20 туров идет в зоне вылета чемпионата Турции. Команда ранее брала в аренду у киевского клуба Жерсона Родригеша в второй части прошлого сезона.
Гармаш не смог стать основным игроком в "Динамо" в первой части сезона. Вторую часть сезона 2019/20 Денис провел в другом турецком клуба "Ризеспор".
Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 миллиона. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2025 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Луческу категорически против": открыли переписку братьев Суркисов
В текущем сезоне Денис Гармаш забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах УПЛ.
Комментарии