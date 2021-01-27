Гармаш покинет "Динамо" - источник

Денис Гармаш не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" 30-летний Денис Гармаш близок к переходу "Анкарагюджю"

Турецкий клуб уже начал переговоры полузащитником и надеется закрыть сделку в течение нескольких дней, сообщает, сообщает Nexus Sport.

"Анкарагюджю" после 20 туров идет в зоне вылета чемпионата Турции. Команда ранее брала в аренду у киевского клуба Жерсона Родригеша в второй части прошлого сезона.

Гармаш не смог стать основным игроком в "Динамо" в первой части сезона. Вторую часть сезона 2019/20 Денис провел в другом турецком клуба "Ризеспор".

Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 миллиона. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2025 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Луческу категорически против": открыли переписку братьев Суркисов

В текущем сезоне Денис Гармаш забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах УПЛ.