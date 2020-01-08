Гармаш будет одним из самых дорогих игроков турецкой лиги

Гармаш почти не играл в основе в конце 2019 года

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш на правах аренды отправился в турецкий "Ризеспор". По предварительной информации, украинец будет играть за этот клуб до конца текущего сезона. Перейдя в "Ризеспор", Гармаш с ценником в 3,5 миллиона евро занял шестое место в списке самых дорогих центральных полузащитников турецкой Суперлиги.

В текущем сезоне Гармаш киевлян провел 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Об этом пишет glavcom.ua

За "Динамо" Гармаш начал играть в 2009 году при тренере Валерии Газзаеве.

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По информации турецких СМИ, инициатива приобретения Гармаша принадлежала лично главному тренеру "Резиспора" Исмаилу Карталы, который попросил руководство клуба подписать украинского футболиста.