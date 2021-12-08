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среда, 08 декабря 2021 21:00

Гамула носил передачи арестованному Заварову

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Гамула носил передачи арестованному Заварову
Гамула в бытность футболистом часто нарушал режим. Фото: "Чемпионат"

Сегодня на 62 году жизни скончался бывший игрок "Зари" и тренер херсонского клуба "Кристалл" и "Закарпатья" Игорь Гамула.

Игорь Гамула известен своими очень яркими высказываниями. Он являлся находкой для любого журналиста.

Игорь родился в 1960 году в Алчевске в Луганской области. После войны его мать репрессировали за то, что работала на немцев и сослали в Норильск. Когда Игорю было 9 лет, умер его отец.

Игорь играл в футбол до ночи и матери с большим трудом удавалось загнать его домой. Как-то перспективного игрока заметил пионервожатый и отвез в спортивный интернат в Луганск. В первый день Гамула хотел убежать оттуда. Однако когда через три дня приехала мать передумал возвращаться. Сказал что ему нравятся занятия у тренера Першина.

В 1978-79 годах играл за родную "Зарю". Впоследствии служил в армии в ростовском СКА. Там дружил с земляком Александром Заваровым. Несколько раз компания попадала в громкие гулянья. Как-то Гамула и Заваров после очередной попойки не поняли, где оказались. Ни такси, ни автобусов не было. Ребята купили в магазине два мопеда и доехали на них.

В 1981 году вместе со СКА выиграли Кубок СССР, обыграв в финале московский "Спартак". После этого игроки устроили грандиозную попойку. Поддерживал Заварова, когда Александра хотели оставить в армии, а после отказа посадили на гауптвахту. Именно Гамула носил арестанту передачи.

В 1982 году Гамула вернулся в Луганск, но из-за очередного нарушения режима поссорился с тренером Олегом Базилевичем. С 1985 снова играл в Ростове только на этот раз за Ростсельмаш.

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Последним клубом был херсонский Кристалл. Именно его начал тренировать Гамула по окончании карьеры. Тренировал "Закарпатье", латвийские клубы и "Ростов". Жил в Москве. Его бездыханное тело сегодня утром нашла дочь. Мать Гамулы все еще жива. Ей 95 лет.

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Дата
08
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