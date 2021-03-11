"Галатасарай" выгнал бывшего игрока "Динамо"

Руководство "Галатасарая" объявило об одностороннем расторжении контракта марокканским полузащитником 31-летним Юнесом Беланда.

Турецкий клуб выгнал экс-игрока "Динамо" из-за высказываний в прессе, которые нанесли ущерб имиджу клуба и репутации членов совета директоров, сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

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"Галатасарай" воспользовался опцией, прописанной в контракте с марокканцем, которая позволяла клубу в случае возникновения таких ситуаций разрывать контракт без выплаты компенсации.

После ничьей в матче против "Сивасспора", который проходил на домашнем стадионе "Галатасарая" 7 марта, футболист выразил недовольство качеством газона. Заявив, что боссы клуба должны заботиться о состоянии поля на стадионе.

Юнес Беланда выступал за "Галатасарай" с 2017 года. За это время провел 53 матча, в которых забил 7 голов.

В сезонах 2013/17 права на игрока принадлежали киевскому "Динамо", но марокканец так и не смог заиграть в Киеве. В Беланда возникали конфликты с Олегом Блохиным и Сергеем Ребровым.