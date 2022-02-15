Футбольный матч в Гватемале остановили из-за змеи

Матч чемпионата Гватемалы остановили из-за неординарной ситуации.

Дело в том, что на футбольное поле заползла змея.

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Футболисты пришли в ужас и указали об этом арбитру.

Встреча была продолжена только после того, как полиция поймала эту змею и вынесла с поля.

Полицейские вышли на газон со специальной трубой, благодаря чему избавили футболистов опасности.

Полиция поймала змею и забросила в специальный мешок, после чего игра продолжилась.