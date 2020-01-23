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четверг, 23 января 2020 12:31

Футболисты "Тоттенхэма" разочаровались в Моуриньо

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Футболисты &quot;Тоттенхэма&quot; разочаровались в Моуриньо
Жозе Моуриньо не может победить с "Тоттенхэмом" уже в 4 матчах подряд. Фото: рейтер

Игроки "Тоттенхэма" недовольны работой под руководством португальского тренера Жозе Моуриньо.

Футболисты лондонского клуба были рады назначению Моуриньо разочаровались специалистом. Считая, что его тренировки устарели из-за акцента на длинные забросы в атаку, пишет "Сегодня"

В АПЛ "Тоттенхэм" не мог победить уже четыре матча подряд - две ничьи и два поражения. В матче 24-го тура подопечные Моуриньо прервали полосу неудач одолев "Норвич" - 2: 1. Это первая победа в чемпионате Англии по 5 матчей. В последний раз лондонский клуб побеждал в АПЛ 26 декабря в игре с "Брайтоном".

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Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года, сменив на посту Почеттино.

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