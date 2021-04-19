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Футболистам Суперлиги запретили играть на Чемпионатах мира и Европы - УЕФА

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Футболистам Суперлиги запретили играть на Чемпионатах мира и Европы - УЕФА
Президент УЕФА Александр Чеферин. Фото: ftbl.info

Футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут играть за свои сборные на Кубках мира и Европы. Также им запрещено привлекаться к матчам национальных сборных под эгидой ФИФА и УЕФА.

Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, пишет Marca.

"Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу, и каждый может соперничать со всеми. Я не могу не показать, что отвергаю Суперлигу. Мы все против этого шага", - прокомментировал он.

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Чеферин выступил с предупреждением ко всем футболистов.

"Все футболисты, которые будут играть в этом турнире, не смогут выступить за свою национальную сборную. Все конфедерации согласны с этим", - подчеркнул президент УЕФА.

По его словам, сборная направляет 90% заработанных денег на развитие футбола.

12 клубов Суперлиги начали борьбу за признание турнира. Учредители подали в суд на УЕФА и ФИФА, чтобы защитить право проводить Суперлигу.

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