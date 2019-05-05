Франк Рибери оставляет "Баварию"

Рибери защищал цвета "Баварии" 12 лет

Вингер Баварии Франк Рибери объявил о том, что вслед за Арьеном Роббеном покидает мюнхенский клуб после истечения контракта, который рассчитан до лета текущего года. Об этом пишет betnews365.com



"Когда я приехал в Баварию, сбылась моя мечта. Прощание будет нелегким, но мы не должны забывать о том, чего достигли вместе. Нам удалось выиграть более 20 титулов", — цитирует француза официальный сайт мюнхенцев.



Другой легендарный полузащитник команды Арьен Роббен еще в конце прошлого года объявил о своем уходе по завершении сезона.

Рибери провел в мюнхенском клубе 12 лет, за это время 36-летний футболист выиграл 21 трофей, включая Лигу чемпионов и восемь чемпионатов Германии.

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Бавария намерена организовать прощальный матч для обоих футболистов.