Французская газета назвала звезду сборной Украины

Французская газета считает Гризманна лишним на поле. Фото: Le Figaro

Ведущая французская газета Le Figaro охарактеризовала вчрашний матч сборных Украины и Франции.

"Франция неспособна обыграть Украину – это сильно тревожит", – нервничает Le Figaro.

Франция пока бесконечно далека от того, чтобы решить все свои проблемы в защите. В отсутствие Варана разочаровал и Курт Зума: много проигранных единоборств и опасных прорывов соперника. Не порадовал и его друг Преснель Кимпембе с теми же недостатками. Но оплошала не только защита. Антуан Гризманн, например, выдал одну из своих худших игр за сборную. Хаотично перемещаясь между правым флангом и центром, форвард попросту не знал куда себя приткнуть. Он только ослаблял атакующий потенциал команды и его место на поле это уже вопрос к Дешаму.

У украинцев же появилась настоящая жемчужина. Николай Шапаренко, которому всего 22 года, уже показывает каким будет будущее сборной Украины. Этот технически и тактически грамотный игрок доставил много неприятностей "синим" и прежде всего тем, что своим великолепным ударом привел в восторг 45 тысяч зрителей на Олимпийском. Этот матч Шапаренко запомнит надолго", – считает Le Figaro.

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После 5 тура в группе сборная Украины занимает 3 место и имеет 5 очков. Впереди Франция с 9 и Финляндия, у которой тоже 5. Следующую игру наша команда сыграет в октябре против сборной Финляндии на выезде.