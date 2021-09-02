Франция сенсационно потеряла очки: как сыграли соперники сборной Украины

Сборная Франции потеряла очки в матче отбора к Кубку мира.
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Команда Дидье Дешам дома не смогла победить Боснию и Герцоговину 1:1.
Команды обменялись забитыми мячами в конце первого тайма. Эдин Джеко вывел гостей вперед, а Антуан Гризманн за четыре минуты сравнял счет.
В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Жюля Кунде. Численное превосходство не позволило боснийцам одержать победу.
В другом матче группы Украины сыграла вничью с Казахстаном.
4 сентября команда Александра Петракова будет принимать Францию. Начало игры в 21:45. Онлайн-трансляцию и отчет читайте на нашем сайте.
После четырех туров Франция восемь очков и лидирует в группе. Украина набрала четыре пункта и занимает второе место.
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