Франция поиздевалась над Казахстаном

В субботу, 13 ноября, состоялись очередные матчи европейской квалификации на Кубок мира-2022 в Катаре.

Результаты матчей

Группа D

Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3

Франция – Казахстан – 8:0

Положение команд: Франция (15 очков, 7 игр), Финляндия (11 очков, 7 игр), Украина (9 очков, 7 игр), Босния и Герцеговина (7 очков, 7 игр), Казахстан (3 очка, 8 игр)

Группа G

Норвегия – Латвия – 0:0

Турция – Гибралтар – 6:0

Черногория – Нидерланды – 2:2

Положение команд: Нидерланды (20 очков, 9 игр), Турция (18 очков, 9 игр), Норвегия (18 очков, 9 игр), Черногория (12 очков, 9 игр), Латвия (6 очков, 9 игр), Гибралтар ( 0 очков, 9 игр)

Группа E

Бельгия – Эстония – 3:1

Уэльс – Беларусь – 5:1

Положение команд: Бельгия (19 очков, 7 игр), Уэльс (14 очков, 7 игр), Чехия (11 очков, 7 игр), Эстония (4 очка, 7 игр), Беларусь (3 очка, 8 игр).

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Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги Наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы