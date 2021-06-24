Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Франции не смогла обыграть Португалию -2:2.

Что нужно знать о матче в Будапеште?

Игра в не самом высоком темпе. Темп игры и скорости были не высокими. Моментов у ворот создавали не так много. Команды долго разыгрывали мяч в середине поля и пытались ждать ошибок от соперника.

Три пенальти. Португальцы реализовали два пенальти, а Германия - один.

Криштиану Роналду и Карим Бензема оформили дубли. Нападающий "Ювентуса" реализовал два пенальти. Форвард "Реала" забил один раз с отметки и один раз с игры.

Матч был похож на товарищеский

Матч был похож на товарищеский. Напряжения и борьбы в матче не получилось. Обе команды играли без желания и мотивации. Ничья устраивала обоих соперников. После того, как счет стал 2:2, команды уже больше думали о матче 1/8 финала.

Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро. Пять лет назад португальцы победили в финале Евро Франции. Команда Дидье Дешама не смогла поквитаться за проигрыш домашнего финала.

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В другом матче Германия сыграла вничью с Венгрией -2:2. Группу выиграла Франция, которая набрала пять очков. В Германии второе место и четыре очка в активе. Португалия вышла в плей-офф с третьего места. Венгрия покидает Евро. 29 июня сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро против Швеции. Начало игры в 22:00.