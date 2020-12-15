France Football представил сборную мира за всю историю

Авторитетный журнал France Football определил сборную мира за всю историю.

В сборную мира вошли 11 лучших футболистов из 90 претендентов, сообщает сайт издания.

Вратарь: Лев Яшин, СССР;

Защитники: Паоло Мальдини, Италия, Франц Беккенбауэр, Германи), Кафу, Бразилия;

Полузащитники оборонительного плана: Лотар Маттеус, Германия, Хави, Испания;

Атакующие полузащитники: Диего Марадона, Аргентина, Пеле, Бразилия;

Нападающие: Криштиану Роналду, Португалия, Лионель Месси, Аргентина, Роналдо, Бразилия.

Автор: Francefootball.fr

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Сборную мира выбирали 177 журналистов из ведущих спортивных изданий планеты.