France Football представил сборную мира за всю историю

Авторитетный журнал France Football определил сборную мира за всю историю.
В сборную мира вошли 11 лучших футболистов из 90 претендентов, сообщает сайт издания.
Вратарь: Лев Яшин, СССР;
Защитники: Паоло Мальдини, Италия, Франц Беккенбауэр, Германи), Кафу, Бразилия;
Полузащитники оборонительного плана: Лотар Маттеус, Германия, Хави, Испания;
Атакующие полузащитники: Диего Марадона, Аргентина, Пеле, Бразилия;
Нападающие: Криштиану Роналду, Португалия, Лионель Месси, Аргентина, Роналдо, Бразилия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси спас "Барселону" от очередного позора
Сборную мира выбирали 177 журналистов из ведущих спортивных изданий планеты.
×
Комментарии