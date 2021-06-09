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среда, 09 июня 2021 13:50

Форварда сборной Нидерландов требуют срочно отдать под суд

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Форварда сборной Нидерландов требуют срочно отдать под суд
После обвинений Промес уехал в РоссиюФото:Reuters

В Нидерландах требуют срочно судить форварда Квинси Промеса. Сторона двоюродного брата нападающего "Спартака" и сборной Нидерландов намерена добиться проведения судебного заседания по делу игрока до начала чемпионата Европы — 2020. Соперника сборной Украины подозревают в нанесении ножевых ранений родственнику прошлым летом.

По словам адвоката потерпевшего Иегуди Мошковича, прокуратура умышленно откладывает решение, чтобы Промес мог спокойно выступить на Евро-2020. Если вердикт не будет вынесен до старта турнира, юрист грозится воспользоваться специальной статьёй и обратиться в апелляционный суд.

"Для суда доказательств более чем достаточно. Среди них показания двух свидетелей. Все остальные подозреваемые по этому относительно простому делу уже давно предстали перед судом", — цитирует Мошковича De Telegraaf.

При этом в прокуратуре утверждают, что получили данные о расследовании лишь в конце мая, поэтому на их рассмотрение нужно время. Адвокат Промеса отказался комментировать инцидент.

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Сборная Нидерландов является первым соперником сборной Украины на Евро-2020. Матч между ними состоится 13 июня. Накануне сборная Нидерландов обыграла со счетом 3:0 сборную Грузии.

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