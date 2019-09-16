Форвард сборной Украины хотел играть за Румынию

С марта 2019 Мораес выступает за сборную Украины

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о желании играть за сборную Румынии.

"В то время (когда ко мне был интерес) я хотел поиграть за "Стяуа" и, следовательно, за сборную Румынии. Я чувствовал себя очень хорошо здесь. Румыния - гостеприимная страна, где у меня осталось много приятных впечатлений и опыта, которым я дорожу даже сегодня. Но я связал свою карьеру с Украиной.

Вероятно, мое возвращение в Румынию все еще ожидают, особенно в ближайшем будущем. Я был бы счастлив, если бы вернулся в эту страну. Сделал это с большим удовольствием", - сказал Мораес.

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Летом 2012-го Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". Первую половину 2017-го провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018-го подписал контракт с "Шахтером".