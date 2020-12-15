Форвард сборной Украины дебютировал за "Нюрнберг"

Эрик Шуранов провел свой первый матч во взрослом футболе. Фото: ФК "Нюрнберг"

Форвард юношеской сборной Украины 18-летний Эрик Шуранов дебютировал за первую команду "Нюрнберга".

В матче первой Бундеслиги, которая есть аналогом первой лиги в Украине, Шуранов вышел на поле на 80-й мин. матча "Вюрцбургером Кикерс".

Игрок вышел при счете 1:1, а в итоге его команда победила, забив на 90+2 мин. К этому футболист играл только за молодежные команды своего клуба.

"Нюрнберг" занимает 8-е место в таблице первой Бундеслиги, уступая лидеру "Гольштейн Киль" 6 очками.

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Эрик Шуранов в сентябре этого года вызывался в молодежную сборную Украины. До этого играл за юношескую сборную Украины Ю -18. Футболист родился в Германии в семье эмигрантов из Украины.