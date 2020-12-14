19-летний украинский талант переходит в "Андерлехт"

Николай Кухаревич заявил о себе в этом сезоне. Фото "Рух"

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич в ближайшее время станет игроком "Андерлехта", об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

По информации Цыганыка, представители бельгийского клуба были на матче "Рух" – "Днепр-1", где просматривали Кухаревича.

После поединка прошли успешные переговоры между руководством "Руха" и "Андерлехта".

В ближайшие дни Кухаревич должен пройти медобследование в бельгийском клубе.

В этом сезоне УПЛ 19-летний форвард провел 12 матчей, забил 1 гол. Еще дважды он забивал за молодежную сборную Украины.

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В "Андерлехте" также выступает украинский защитник Богдан Михайличенко. Также клубу принадлежит контракт Евгения Макаренко, который выступает за "Кортрейк" на правах аренды.