Форвард сборной Италии забил фантастический гол в Серии А

В чемпионате Италии Иммобиле забил уже 25 голов за 22 матча. Фото: рейтер

В 22 туре Серии А "Лацио" против СПАЛа форвард сборной Италии Чиро Иммобиле записал на свой счет дубль.

Особенно красивым получился второй мяч 29-летнего форварда. Иммобиле получил пас недалеко от центра поля и сблизился с вратарем. Голкипер Етрит Бериша пытался угнаться за дриблингом нападающего на линии штрафной. Но Чиро ловко перебросил его, и мяч парашютом влетел в ворота, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий представитель династии Мальдини дебютировал за "Милан"



"Лацио" разгромил СПАЛ со счетом 5: 1. После 21 тура в чемпионате Италии "Лацио" занимает 3-ю строчку. Отставание от "Ювентуса", который лидирует, 5 очков.