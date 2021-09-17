Форвард "Баварии" перенес операцию на сердце и не сыграет против "Динамо"

Кингсли Коман выступает за "Баварию" с 2017 года. Фото: REUTERS

Форвард "Баварии" 25-летний Кингсли Коман пропустит матч Лиги чемпионов против "Динамо".

Нападающий сборной Франции перенес операцию на сердце из-за аритмии, сообщает Кicker.

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"Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма.

Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому сделали ЭКГ и прибегли к этой процедуре.

Со вторника он начнет кардиотренировки и пропустит лишь полторы - две недель", - рассказал тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн.

29 сентября "Динамо" сыграет в гостях против "Баварии". Начало матча в 22:00. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В первом туре "Бавария" разгромила "Барселону" -3: 0 и возглавляет группу.