Форвард "Баварии" перенес операцию на сердце и не сыграет против "Динамо"

Форвард "Баварии" 25-летний Кингсли Коман пропустит матч Лиги чемпионов против "Динамо".
Нападающий сборной Франции перенес операцию на сердце из-за аритмии, сообщает Кicker.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" не смогло победить "Бенфику"
"Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма.
Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому сделали ЭКГ и прибегли к этой процедуре.
Со вторника он начнет кардиотренировки и пропустит лишь полторы - две недель", - рассказал тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн.
29 сентября "Динамо" сыграет в гостях против "Баварии". Начало матча в 22:00. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.
В первом туре "Бавария" разгромила "Барселону" -3: 0 и возглавляет группу.
Комментарии