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среда, 15 сентября 2021 09:33

"Бавария" снова разгромила "Барселону"

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&quot;Бавария&quot; снова разгромила &quot;Барселону&quot;
"Бавария" не имела проблем в столице Каталонии. Фото: Reuters

Вчера, 14 сентября, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и мюнхенской "Баварией". Команды встречались на стадионе "Камп Ноу". Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

На 34-й мин. противостояния полузащитник "Баварии" Томас Мюллер забил гол. После серии быстрых передач в касание Мюллер пробил из-за штрафной - мяч рикошетом от защитника "Барселоны" Эрика Гарсии залетел в сетку ворот. Тер Штеген не ожидал такого удара. Мюллер в седьмой раз в карьере поразил ворота каталонского клуба.

На 56-й минуте нападающий "Баварии" Роберт Левандовски укрепил преимущество гостей в счёте. Мусиала без помех пробил с линии штрафной в штангу, а Левандовски рассчитал отскок мяча, добив его в сетку ворот.

В концовке матча Левандовски оформил дубль. Сначала удар Гнабри пришёлся в ближнюю штангу, после чего Левандовски подобрал мяч в центре штрафной, на замахе обыграл защитника и мощным ударом отправил мяч в сетку.

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Последний раз команды встречались в Лиге чемпионов в 2019 году. Тогда "Бавария" тоже устроила разгром - 8:2.

В следующем туре "Динамо" сыграет с "Баварией" в Мюнхене, а "Бенфика" встретится с "Барселоной" в Лиссабоне. Обе игры пройдут 29 сентября.

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Дата
15
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