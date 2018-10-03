Фонсека рассказал, почему "Шахтер" не смог удержать победу

Фонсека прокомментировал матч против "Лиона"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал игру своих подопечных в матче против "Лиона".

"Мы владели преимуществом, забив два гола сопернику. Все шло хорошо, мы провели замечательный первый тайм. Во втором тайме действительно произошел переломный момент, когда соперник начал создавать нам сложности в тех зонах, где он наиболее силен, - это последние 30 метров до наших ворот.

Мы терялись в тактическом плане, не совсем понимали, что нам нужно делать в тот момент. Но в этом, конечно, и большая заслуга соперника. Ведь все мы знаем, настолько Лион сильный и каким опасным может быть.

Обидно заканчивать матч за таким результатом. Конечно, если бы мы выиграли сегодня, все было бы более сбалансировано и понятно. Теперь впереди у нас два сложных матча против Манчестер Сити. Мы продолжаем бороться, нам ничего другого не остается. Абсолютно все еще возможно и реально. Нам нужно стараться выигрывать и делать все, чтобы выйти из группы.

В Лиге чемпионов такое может происходить гораздо чаще, ведь все прекрасно понимают, какие команды нам противостоят.

Матвиенко? Он провел великолепную игру на своем неродном фланге. В обороне этот игрок очень сильный, из него трудно пройти. А в атакующем плане он очень быстрый и уверенный в себе. Это приносит определенные плоды нашей команде. Так, сегодня у него не было много возможностей выходить в атаку, и понятно почему. Тем не менее, это игрок, у которого мы верим и возлагаем на него большие надежды.

Потеря контроля над игрой, когда мы пропустили два гола? На самом деле, в Лиге чемпионов такое может происходить гораздо чаще, ведь все прекрасно понимают, какие команды нам противостоят. Если говорить о моей карьере, то я не помню, чтобы такое происходило в матче такого уровня, но такое может произойти. Благодаря сопернику и через наши собственные ошибки ", - передает слова португальца "Футбол24".

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После двух туров "Лион" является лидером группы с 4 очками. Второй "Манчестер Сити" - 3 очка, третий "Шахтер" - 2 очка, и последний "Хоффенхайм" - 1 балл.