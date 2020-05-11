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"Фонсека не поблагодарил меня за команду, которую я ему оставил" - Луческу

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&quot;Фонсека не поблагодарил меня за команду, которую я ему оставил&quot; - Луческу
Мирча Луческу работал с "Шахтером" 12 лет. Фото: Reuters

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал своего преемника в донецком клубе Пауло Фонсеку.

Луческу возмутило, что португальский тренер не поблагодарил его за работу. ему оставил.

"Я оставил Фонсеци хорошую команду. Не буду скрывать, что меня огорчило его поведение. Он не сказал "спасибо" за это, хотя было бы достаточно одного телефонного звонка "

В "Шахтере" он начал выстраивать схему 4-4-2, но президент клуба убедил его перейти к моей схемы 4-2-3-1, которая заточена под многих бразильцев. При мне "Шахтер" продавал нескольких игроков в год, а при Фонсека - нет ", - цитирует Луческу "Спортарена"

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Мирча Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год. Вместе с "горняками" тренер восемь раз выиграл чемпионат Украины, шесть раз становился триумфатором Кубка Украины, а также завоевал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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