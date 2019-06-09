Фонсека хочет забрать из "Шахтера" Исмаили

Исмаили играет за "Шахтер" с февраля 2017 года

"Рома" готова сделать предложение "Шахтеру" по защитнику клуба Исмаили.

По информации Телеграф, базовое предложение римлян будет в 10 миллионов евро, но бонусы составят еще 5 миллионов. Таким образом "горняки" могут заработать на бразильце 15 миллионов.

Отмечается, что Исмаили - это главный трансфер Паулу Фонсеки, который, по информации СМИ, возглавит "Рому".

Исмаили играет в "оранжево-черной" футболке с февраля 2013 года, а его контракт заканчивается летом 2023 года.

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В завершившемся сезоне бразилец сыграл в 39 матчах, забив 2 гола и совершив 12 ассистов.