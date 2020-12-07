Флойд Мейвезер возвращается на ринг

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2745
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1458
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1503
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1719
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 279
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1026
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5679
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Игрок бразильского клуба забил шикарный гол с центра поля
Игрок бразильского клуба забил шикарный гол с центра поля
"Больше всего при Реброве работали в тренажерном зале" - Бурда
"Больше всего при Реброве работали в тренажерном зале" - Бурда
"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов
"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов
"Бавария" и "Лейпциг" расписали результативную ничью в Бундеслиге
"Бавария" и "Лейпциг" расписали результативную ничью в Бундеслиге
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2745
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1512
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1026
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 405
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 08:16

Флойд Мейвезер возвращается на ринг

  Комментировать
Флойд Мейвезер возвращается на ринг
Последний выставочный бой Мейвезер провел 31 декабря 2018 года в Токио. Фото: instagram.com/floydmayweather

Легендарный американский боксер 43-летний Флойд Мейвезер проведет поединок с 25-летним YouTube-блогером Логаном Полом. Бой состоится 20 февраля следующего года.

Место поединка пока не сообщается, но трансляцию уже сейчас можно купить по цене в $24,99, отметил бывший боксер в Instagram.

Последний выставочный бой Мейвезер провел 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом же раунде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный боксер выиграл круглую сумму на поражении Ломаченко

Флойд Мейвезер - непобедимый американский боксер-профессионал, выступавший в полусреднем весе. Многократный чемпион мира по разным версиям во втором полулегком, легком, первом полусреднем, полусреднем, первом среднем весе. Лучший боксер 1998 и 2007 годов по версии журнала The Ring. 1 марта боксер сначала потерял свою бывшую жену и мать троих детей Джози Харри, а 18 марта - дяди и тренера Роджера Мейвезера.

Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, но уступил другому блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Флойд Мейвезер возвращается на ринг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Авиация и карликовые лодки нанесли удар авиабазе

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 42309
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка Просмотров: 8640
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 7632
Историк рассказал о &quot;болезни&quot; Путина
Историк рассказал о "болезни" Путина Просмотров: 6669
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 6174
Спорт
Игрок бразильского клуба забил шикарный гол с центра поля
Игрок бразильского клуба забил шикарный гол с центра поля
 Просмотров: 270
Завтра состоится жеребьевка Кубка мира: что надо знать
Завтра состоится жеребьевка Кубка мира: что надо знать Просмотров: 360
"Динамо" интересуется лучшим бомбардиром УПЛ - СМИ
"Динамо" интересуется лучшим бомбардиром УПЛ - СМИ Просмотров: 576
"Больше всего при Реброве работали в тренажерном зале" - Бурда
"Больше всего при Реброве работали в тренажерном зале" - Бурда
 Просмотров: 369
Пидгрушная и Семеренко провалили гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Пидгрушная и Семеренко провалили гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
4
Украина создала собственную армию
2
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
1
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 448
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть