Флойд Мейвезер возвращается на ринг

Последний выставочный бой Мейвезер провел 31 декабря 2018 года в Токио. Фото: instagram.com/floydmayweather

Легендарный американский боксер 43-летний Флойд Мейвезер проведет поединок с 25-летним YouTube-блогером Логаном Полом. Бой состоится 20 февраля следующего года.

Место поединка пока не сообщается, но трансляцию уже сейчас можно купить по цене в $24,99, отметил бывший боксер в Instagram.

Последний выставочный бой Мейвезер провел 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом же раунде.

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Флойд Мейвезер - непобедимый американский боксер-профессионал, выступавший в полусреднем весе. Многократный чемпион мира по разным версиям во втором полулегком, легком, первом полусреднем, полусреднем, первом среднем весе. Лучший боксер 1998 и 2007 годов по версии журнала The Ring. 1 марта боксер сначала потерял свою бывшую жену и мать троих детей Джози Харри, а 18 марта - дяди и тренера Роджера Мейвезера. Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, но уступил другому блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.