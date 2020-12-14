ФК "Динамо" получило исков на сумму €350 тыс. и не платит зарплаты футболистам

В ФИФА заведено три дела по искам против клуба Динамо Киев

На данный момент в ФИФА заведено три дела по искам против клуба "Динамо Киев" на общую сумму около €350 тыс.

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на футбольный Telegram-канал "Тайны футбола".

Перечень исков следующий:

1. Мбокани решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 8.05.2020 на 78 892 евро + 5% годовых и трансферный бан.

2. ФК "Малага" (трансфер Антунеша) решение ПРС ФИФА от 27.03.2020 на 25 298,5 евро и трансферный бан.

3. ФК "Митьюлланд" (трансфер Дуелунда) жалоба в ПРС ФИФА от 1.12.2020 на сумму 241,158.21 + проценты на момент фактической оплаты.

"Учитывая имеющуюся информацию и документы, все разговоры про усиление состава Динамо в зимнее трансферное окно выглядят необоснованно. Всё это больше похоже на пускание пыли в глаза и попытку создать иллюзию работы менеджмента успешного клуба. Финансовое положение в клубе нестабильно и, помимо долгов по спорам ФИФА, в Динамо также существует и внутрення задолженность перед игроками и сотрудниками клуба", - отмечается в сообщении.

Кроме того, расчитывать на платежи УЕФА и вырученные деньги от трансферов игроков особо не стоит, указывают авторы канала.

"...ведь помимо всех вышеупомянутых долгов у Суркисов существует задолженность перед инвесторами", - сказано в сообщении.

Как известно "Динамо Киев" также имеет долг перед "Приват Банком" в размере 16,7 млн долларов. Ещё порядок 5 млн долларов банку должен президент ФК Игорь Суркис.