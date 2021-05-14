Финалист Лиги чемпионов интересуется игроком сборной Украины

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах игрока сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского.

Английский клуб, ПСЖ и "Интер" наблюдают за украинском, рассказал журналист Александра Денисов в эфире "Денисов Time".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко впервые за три месяца сыграл за "Вест Хэм"

Во второй части сезона Руслан смог стать одним из лидеров "бергамасок". Украинец завоевал стабильное место в составе команды и показывает результативный футболу.

В текущем сезоне на счету Малиновского - 9 голевых передач, что делает его лучшим ассистентом Серии А. Также он забил 7 голов.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. К этому защищал цвета "Гента", "Зари", "Севастополя" и "Шахтера".

Контракт украинском с клубом действует до лета 2024 года. Трансфермаркет оценивает стоимость Малиновского в €21 млн.

29 мая "Челси" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".