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пятница, 14 мая 2021 19:27

Финалист Лиги чемпионов интересуется игроком сборной Украины

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Финалист Лиги чемпионов интересуется игроком сборной Украины
Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах игрока сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского.

Английский клуб, ПСЖ и "Интер" наблюдают за украинском, рассказал журналист Александра Денисов в эфире "Денисов Time".

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Во второй части сезона Руслан смог стать одним из лидеров "бергамасок". Украинец завоевал стабильное место в составе команды и показывает результативный футболу.

В текущем сезоне на счету Малиновского - 9 голевых передач, что делает его лучшим ассистентом Серии А. Также он забил 7 голов.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. К этому защищал цвета "Гента", "Зари", "Севастополя" и "Шахтера".

Контракт украинском с клубом действует до лета 2024 года. Трансфермаркет оценивает стоимость Малиновского в €21 млн.

29 мая "Челси" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

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14
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