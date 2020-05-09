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суббота, 09 мая 2020 11:30

ФИФА внесла изменения в правила футбола на время борьбы с коронавирусом

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ФИФА внесла изменения в правила футбола на время борьбы с коронавирусом
Изменения будут действовать до 31 декабря. Фото Sportsfile

Правление Международной футбольной ассоциации (IFAB) согласилась изменить правила игры в футбол с целью защиты здоровья игрока в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Решение принято на основе предложения Международной федерации футбола (ФИФА).

В условия внесены временную поправку о 5 замен во время матча. Об этом пишет ТСН.

"Однако, чтобы избежать сбоев в игре, каждая команда будет иметь только три возможности для замены; замены также могут быть сделаны в перерыве", - говорится в заявлении IFAB.

Изменение касается соревнований, которые или начались, или планируют рестартовать, но они должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Временная поправка вступает в силу немедленно, и была сделана, поскольку матчи могут быть сыграны в короткий промежуток в различных погодных условиях, которые могут повлиять на состояние игрока.

Решение о том, следует ли применять эту временную поправку, остается на усмотрение каждого отдельного организатора соревнования, в то время как IFAB и ФИФА на более позднем этапе определят, нужно ли продолжать эту временную поправку (например, для соревнований, которые должны быть завершены в 2021 году).

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Также принято решение о видеоповторах. В соревнованиях, в которых внедрена система видео помощника судьи (VAR) разрешается прекратить его использование после перезапуска на усмотрение каждого отдельного организатора соревнования. Однако там, где используется VAR, все аспекты правил игры и, соответственно, протокола VAR останутся в силе.

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