ФИФА хочет изменить базовые правила в футболе. Фото: REUTERS

ФИФА тестирует революционные изменения в правилах футбола во время юношеского турнира в Нидерландах под названием Future of Football Cup.

В турнире для футболистов до 19 лет участвуют юношеские команды ПСВ Эйндховен, АЗ Алкмар, Херенвен, РБ "Лейпциг", и "Брюгге", пишет Sport.ua.

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Тестируемые правила футбола:

- Матч проходит в формате два тайма по 30 минут, но учитывается только чистое время игры. Секундомер останавливается, если мяч выходит из игры;

- Командам разрешено проводить неограниченное количество замен;

- Введение мяча из аута производится ударом ногой

- Игрок может сам с собой разыгрывать штрафные удары, ауты и удары от ворот;

- Игрок уходит с поля на пять минут при получении желтой карточки. При красной - как обычно, насовсем.

По результатам турнира ФИФА оценит нововведения и представит их на одном из заседаний IFAB по изменению правил футбола.

Международная федерация футбола (сокращенно FIFA) - главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, минифутбол и пляжном футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, среди которых Кубок мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодежные и юношеские турниры, Кубок конфедераций и клубный Кубок мира.