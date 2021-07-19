ФИФА тестирует революционные изменения в правилах футбола во время юношеского турнира в Нидерландах под названием Future of Football Cup.
В турнире для футболистов до 19 лет участвуют юношеские команды ПСВ Эйндховен, АЗ Алкмар, Херенвен, РБ "Лейпциг", и "Брюгге", пишет Sport.ua.
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Тестируемые правила футбола:
- Матч проходит в формате два тайма по 30 минут, но учитывается только чистое время игры. Секундомер останавливается, если мяч выходит из игры;
- Командам разрешено проводить неограниченное количество замен;
- Введение мяча из аута производится ударом ногой
- Игрок может сам с собой разыгрывать штрафные удары, ауты и удары от ворот;
- Игрок уходит с поля на пять минут при получении желтой карточки. При красной - как обычно, насовсем.
По результатам турнира ФИФА оценит нововведения и представит их на одном из заседаний IFAB по изменению правил футбола.
Международная федерация футбола (сокращенно FIFA) - главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, минифутбол и пляжном футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе.
Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, среди которых Кубок мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодежные и юношеские турниры, Кубок конфедераций и клубный Кубок мира.
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