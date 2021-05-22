ФИФА хочет проводить Кубок мира каждые два года

Сейчас Кубок мира разыграют каждые четыре года. Фото: Reuters

ФИФА рассмотрит вариант с проведением Кубка мира по футболу каждые два года.

Изменения коснутся как мужских, так и женских турниров, сообщает AS.

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Предложение о проведении Мундиаля каждые два года внесла Федерация футбола Саудовской Аравии. Его поддержали 166 национальных федераций, 21 федерация воздержалась и не озвучила свою позицию.

Представители Саудовской Аравии считают, что проведение Кубка мира каждые два года поможет сократить количество матчей сборных, но сделать их более актуальными и ценными.

Сейчас Кубок мира проводят каждые четыре года. Следующее мировое первенство состоится в 2022 году в Катаре. Действующим победителем турнира является сборная Франции. В отборе к Кубку мира-2022 сборная Украины стартовала с трех ничейных результатов. Лидер группы Франция опережает команду Андрея Шевченко на четыре очка.