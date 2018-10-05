ФФУ отреагировала на предложение сыграть с Россией

Коноплянка, слева, с партнерами не сыграют со сборной России. Фото: ФФУ

Федерация футбола Украины прокомментировала предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России на нейтральной территории.

"Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор по "инициативе организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели", – написали в фейсбуке ФФУ.

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Из-за агресси России против Украины футбольные матчи между соперниками разводятся.