"Ференцварош" Реброва отказался от украинского легионера

Даниил Игнатенко не едет на сборы с "Ференцварошем", Фото: из открытых источников

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Даниил Игнатенко не входит в планы Сергея Реброва на вторую часть сезона.

Игнатенко не отправился на сборы вместе с командой. В "Ференцвароше" хотят избавляться от футболиста и считают, что проблем с этим не возникнет. Права на игрока принадлежат "Шахтеру", а аренда в венгерский клуб рассчитана до конца сезона.

Кроме Игнатенко, в команде Реброва также выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин.

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В этом сезоне 22-летний Даниил Игнатенко провел 26 матчей в составе "Ференцвароша" во всех турнирах, отметившись голом и ассистом.