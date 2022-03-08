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вторник, 08 марта 2022 23:59

Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

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Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Роберт Левандовский. Фото: ФК "Бавария"

Во вторник, 8 марта, определились первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В Мюнхене "Бавария" не заметила "Зальцбург". Победа со счетом 7:1 вывела немецкий гранд в следующий раунд. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

Главным героем встречи стал Роберт Левандовский, к середине первого тайма оформивший хет-трик.

Продолжили разгром "Зальцбурга" Томас Мюллер, Серж Гнабри и Лерой Сане.

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В параллельном матче "Ливерпуль" принимал "Интер".

Гости одержали победу после точного удара Лаутаро Мартинеса, однако дальше прошли мерсисайдцы, ведь выиграли в первом поединке 2:0.

"Бавария" и "Ливерпуль" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов-2021/22.

Все участники следующей стадии определятся 17 марта.

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