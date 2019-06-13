"Фанаты" "Олимпика" оконфузились на митинге у Дома футбола - эпическое видео

Так называемые болельщики "Олимпика" не смогли дать ответы на самые простые вопросы о своей команде

12 июня в Доме футбола состоялось собрание клубов УПЛ, где поднимался вопрос, имеет ли право "Олимпик" выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Под стенами помещения собрались несколько десятков человек с символикой донецкого клуба, которые требовали от УПЛ оставить "Олимпик" в высшем дивизионе.

Один из журналистов Football Hub задал несколько вопросов участникам акции, однако четких ответов не получил. "Фанаты" не могли назвать лучшего бомбардира клуба, имя тренера команды и даже не смогли вспомнить, на каком месте финишировали дончане в прошлом сезоне УПЛ.

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Напомним, донецкий клуб подозревают в организации договорных матчей, из-за чего "Олимпик" может остаться без аттестата на следующий сезон Премьер-лиги.