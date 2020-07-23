Европейский тренер согласился возглавить "Динамо"

Ненад Белица находится без работы с марта месяца. Фото: https://www.gettyimages.com

Хорватский тренер Ненад Бьелица готов возглавить киевское "Динамо".

Белице импонирует, что в Украине он сможет бороться за золотые медали и иметь шанс играть в Лиге чемпионов, сообщает "Футбол 24".

Тренер находится без работы с марта месяца, когда покинул "Динамо" Загреб. Под его руководством команда пробилась в Лигу чемпионов и стала чемпионом Хорватии. Белица покинул клуб из-за конфликта с владельцем команды Зораном Мамичем.

У тренера было предложение от турецкого "Фенербахче" и команд с Ближнего Востока, но он отказал.

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Киевское "Динамо" находится без тренера после отставки Алексея Михайличенко. Игорь Суркис должен определиться с новым наставником до 30 июля.