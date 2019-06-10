Европейский клуб указал на дверь известному украинскому футболисту

 
Ексклюзивы
1/5
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 1683
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4401
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 342
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1800
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4492
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43248
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2115
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3204
Фото
Все фото
16
10
10
10
15
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Видео
Все видео
Роналду остановил автобус сборной Португалии, чтобы обнять больного мальчика
Роналду остановил автобус сборной Португалии, чтобы обнять больного мальчика
Надаль выиграл "Ролан Гаррос-2019"
Надаль выиграл "Ролан Гаррос-2019"
Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой
Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой
Португалия выиграла Лигу наций
Португалия выиграла Лигу наций
"Сын де Брёйне быстро вырос" – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко
"Сын де Брёйне быстро вырос" – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2547
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4779
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 513
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1107
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1692
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 14:00

Европейский клуб указал на дверь известному украинскому футболисту

  Комментировать
Европейский клуб указал на дверь известному украинскому футболисту
Европейская карьера Валерия Лучкевича пока не складывается

Бельгийский "Стандард" не рассчитывает на Валерия Лучкевича - украинец покинет бельгийский клуб.

Директор "Стандарда" Оливье Рено рассказал о будущем Лучкевича.

"Мы намерены провести серьезную чистку в составе команды, активно обновить ее в ходе летнего трансферного окна, чтобы в будущем сезоне иметь возможность ставить перед командой куда более амбициозные задачи.

В этом контексте сохранить Валерия в "Стандарде", к сожалению, не входит в наши планы. На сегодняшний день мы еще не получали никаких предложений по трансферу украинца от "Александрии", или других команд".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рома" заберет Степаненко – La Gazzeta dello Sport.

Напомним, последнюю половину сезона Лучкевич провел в "Александрии" в аренде, за это время хавбек сыграл в 13 матчах во всех турнирах, где забил 2 гола.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европейский клуб указал на дверь известному украинскому футболисту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Украинский командир погиб в бою.

Кобзон хотел детей от Зыкиной

Украинцев выделили в отдельную категорию заключенных

Задержали украинского полковника, подозреваемого в государственной измене

Князь посадил сыновей в тюрьму

Поэты выступили против памятника Шевченко

Самое читаемое
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 31086
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 25443
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 16039
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 9 Просмотров: 12118
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 11889
Спорт
Полицейский умер от пулевого ранения
Полицейский умер от пулевого ранения Просмотров: 36
"Ювентус" предложил "Челси" обменять тренера на игрока
"Ювентус" предложил "Челси" обменять тренера на игрока Просмотров: 27
Стадион "Черноморец" продают из-за долгов
Стадион "Черноморец" продают из-за долгов Просмотров: 126
У "Динамо" нет возможности пригласить иностранного тренера - эксперты о контракте с Хацкевичем
У "Динамо" нет возможности пригласить иностранного тренера - эксперты о контракте с Хацкевичем
 Просмотров: 279
2 игрока сборной Украины не сыграют с Люксембургом
2 игрока сборной Украины не сыграют с Люксембургом Просмотров: 369
Больше всего комментируют
29
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
12
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
10
Сын Ющенко открыл ресторан
9
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Голосов: 187
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua