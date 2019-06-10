Европейский клуб указал на дверь известному украинскому футболисту

Европейская карьера Валерия Лучкевича пока не складывается

Бельгийский "Стандард" не рассчитывает на Валерия Лучкевича - украинец покинет бельгийский клуб.

Директор "Стандарда" Оливье Рено рассказал о будущем Лучкевича.

"Мы намерены провести серьезную чистку в составе команды, активно обновить ее в ходе летнего трансферного окна, чтобы в будущем сезоне иметь возможность ставить перед командой куда более амбициозные задачи.

В этом контексте сохранить Валерия в "Стандарде", к сожалению, не входит в наши планы. На сегодняшний день мы еще не получали никаких предложений по трансферу украинца от "Александрии", или других команд".

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Напомним, последнюю половину сезона Лучкевич провел в "Александрии" в аренде, за это время хавбек сыграл в 13 матчах во всех турнирах, где забил 2 гола.