Евро-2020 под угрозой из-за коронавируса

Евро-2020 должен пройти впервые сразу в 12 странах. Фото: из открытых источников

В УЕФА обеспокоены из-за эпидемии коронавируса, который начал прогрессировать в Европе.

Пока в Союзе европейских футбольных ассоциаций не рассматривали вариант с отменой или переносом Евро-2020. Но если эпидемия будет распространяться по других странах Европы, у организаторов не останется другого выбора, сообщает "Чемпион".

Из-за коронавируса федерация футбола Италии обратилась к руководству страны с просьбой разрешить им проводить матчи Серии А без зрителей. Также при пустых трибунах состоится второй матч 1/8 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем".

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Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, который будет принимать матчи чемпионата, будет Рим.