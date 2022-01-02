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воскресенье, 02 января 2022 18:28

"Эвертон" проиграл в первом матче после покупки Миколенко

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&quot;Эвертон&quot; проиграл в первом матче после покупки Миколенко
"Брайтон" одержал победу над конкурентом. Фото: Reuters

Сегодня, 2 января, на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Эвертон" принимал "Брайтон энд Хоув Альбион". Гости одержали победу – 3:2.

На 3-й минуте счёт открыл полузащитник "Брайтона" Алексис Мак Аллистер, ему ассистировал Ниль Мопе. На 21-й минуте защитник "чаек" Дэниел Бёрн удвоил преимущество своей команды, голевой пас оформил Энок Мвепу.

На 25-й минуте форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин имел возможность сократить отставание "ирисок" в счёте, но не реализовал 11-метровый. На 53-й минуте нападающий хозяев Энтони Гордон забил, результативную передачу сделал Маркес Аллан.

На 71-й минуте Мак Аллистер оформил дубль, голевой пас на счету Мвепу. Через пять минут Гордон забил свой второй гол в матче, результативной передачей отметился Джонджо Кенни.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко участия в игре не принимал. Перед игрой состоялось его торжественное представление в качестве игрока ливерпульской команды.

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После этого поражения "Эвертон" остался на 15 месте в турнирной таблице. В команды 19 очков после 18 проведенных матчей.

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Дата
02
января

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