"Это может случиться" - Зидан о возвращении Роналду в "Реал"

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" 36-летний Криштиану Роналду может вернуться в "Реал".

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан будет рад видеть Роналду в Мадриде, сообщает Marca.

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"Это может произойти. Мы знаем, какой это человек, понимаем, что он сделал в Мадриде, но Роналду - игрок "Ювентуса", нужно это уважать. Мы знаем его, а мне повезло тренировать его.

Роналду - это форвард, который поражает. Посмотрим, что произойдет в будущем. Прямо сейчас Криштиану - игрок "Ювентуса". Он рад находится там", - сказал Зидан.

Срок действующего контракта Криштиану Роналду из "Ювентус" заканчивается летом 2022 года. Футболист выступает в Италии с лета 2018 года. В этом сезоне футболист забил 23 мяча в 23 играх Серии А. Роналду 9 сезонов защищал цвета "Реала". За это время выиграл 4 Лиги чемпионов и 2 чемпионата Испании.