"Это может случиться" - Зидан о возвращении Роналду в "Реал"

 
Ексклюзивы
1/5
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 810
Введут ли в Украине третий локдаун. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий локдаун. Мнение эксперта
Просмотров: 1881
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 648
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3474
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 162
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2673
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1152
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2907
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Вратарь "Вулверхэмптона" получил ужасную травму в матче против "Ливерпуля"
Вратарь "Вулверхэмптона" получил ужасную травму в матче против "Ливерпуля"
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Команда Зинченко отомстила обидчику "Шахтера"
Команда Зинченко отомстила обидчику "Шахтера"
Ярмоленко восстановился после травмы
Ярмоленко восстановился после травмы
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 846
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2772
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 405
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 1008
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
вторник, 16 марта 2021 14:39

"Это может случиться" - Зидан о возвращении Роналду в "Реал"

  Комментировать
&quot;Это может случиться&quot; - Зидан о возвращении Роналду в &quot;Реал&quot;
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" 36-летний Криштиану Роналду может вернуться в "Реал".

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан будет рад видеть Роналду в Мадриде, сообщает Marca.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду побил рекорд Пеле

"Это может произойти. Мы знаем, какой это человек, понимаем, что он сделал в Мадриде, но Роналду - игрок "Ювентуса", нужно это уважать. Мы знаем его, а мне повезло тренировать его.

Роналду - это форвард, который поражает. Посмотрим, что произойдет в будущем. Прямо сейчас Криштиану - игрок "Ювентуса". Он рад находится там", - сказал Зидан.

Срок действующего контракта Криштиану Роналду из "Ювентус" заканчивается летом 2022 года. Футболист выступает в Италии с лета 2018 года.

В этом сезоне футболист забил 23 мяча в 23 играх Серии А.

Роналду 9 сезонов защищал цвета "Реала". За это время выиграл 4 Лиги чемпионов и 2 чемпионата Испании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это может случиться" - Зидан о возвращении Роналду в "Реал"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
марта

В тюрьме умер бывший начальник генштаба

Испытали первый беспроводной телефон

Презентовали автомобиль на солнечных батареях

Диктатор применил газовую атаку против собственного населения

Письменник спас уникальный собор от уничтожения

Журналист провел 7 лет в плену исламистов

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 12402
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
 1 Просмотров: 11646
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 11511
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом 1 Просмотров: 10440
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 10207
Спорт
Мы не дураки, которым все по барабану" - Скрипник рассказал о целях "Зари"
Мы не дураки, которым все по барабану" - Скрипник рассказал о целях "Зари" Просмотров: 207
Главный стадион Западной Украины хотят назвать им. Степана Бандеры
Главный стадион Западной Украины хотят назвать им. Степана Бандеры Просмотров: 333
Лидер защиты "Ромы" не сыграет против "Шахтера"
Лидер защиты "Ромы" не сыграет против "Шахтера" Просмотров: 72
Опыт 2020 года: как пандемия изменила спорт
Опыт 2020 года: как пандемия изменила спорт Просмотров: 9
39-летний Ибрагимович вернулся в сборную Швеции
39-летний Ибрагимович вернулся в сборную Швеции Просмотров: 153
Больше всего комментируют
29
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
10
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
2
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
Порвать с Коломойским и еще несколько пунктов - Washington Post озвучила ожидания США от Зеленского
1
3 закрытых телеканала координировали из Кремля - нардеп
Голосов: 58
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть