Это и есть любовь: Свитолина и Монфис показали фото страстного поцелуя на корте

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поделились с фанатами романтическим фото.
На снимке украинка и француз целуются, сидя на тренировочном корте в Нью-Йорке. Там пара готовится к выступлению на турнире "Большого шлема" US Open. Фото появилось в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.
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"Лучшая пара в теннисе", "Это и есть любовь, наслаждайтесь", "Это очень мило", "Любовь в воздухе", "Лучшее, что может быть - это когда твой партнер по теннису является и твоим партнером по жизни", - комментируют фото подписчики.
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Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина рассказала, что с Гаэлем Монфисом знакомы давно. Поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало. Парой стали в конце прошлого года.
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